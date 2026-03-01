قِبلة العلم لكل المسلمين، ومنهل الوسطية، ومنارة الإسلام الشامخ.. الأزهر الشريف الذي لايزال يشرق في قلب القاهرة منارًا لا يخبو، ومنبرًا دعويًّا صادقًا، يعطي الدروس والعبر رافعًا طلابه والنابغين في علوم القرآن وقراءته لإمامة شيوخهم وأساتذتهم في صلوات الجامع العريق.

وبتوجيهات الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقدَّم الأزهر الشريف طلابه النابغين والخريجين المتميزين في قراءات وعلوم القرآن الكريم، لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالجامع العريق، في ليالي شهر رمضان لعام 1447هـ - 2026 م، في إطار سياسة الأزهر الرامية إلى تمكين أبنائه المتميزين المتمكنين من التقدم في محرابه العامر.

فقدوا بصرهم وأناروا ببصيرتهم القلوب

تقدم الصفوف بالجامع العريق، الطالب الشيخ يوسف الأشعل، ليؤمّ المصلين في الليلة الحادية عشرة من صلاة التراويح بالجامع الأزهر، برواية ابن جماز عن أبي جعفر المدني؛ بتلاوة ماتعة هادئة تتسلل إلى القلوب بخشوعٍ، وتملأ الأرواح بالسكينة والطمأنينة.

وفي عاشر ليالي شهر رمضان الفضيل، أمّ الشيخ رمضان خليف آلاف المصلين برواية روح عن يعقوب الحضرمي، فتتردد آيات القرآن الكريم في رحاب الجامع الأزهر، حاملةً خشوعًا يملأ القلوب سكينةً ويغذي النفوس بالعِبر والمواعظ.

"اللهم احفظ أرضنا وبلادنا من كل شرٍّ وسوءٍ، واجعلنا وبلادنا في ضمانك وأمانك، وسائر بلاد المسلمين".. جزء من دعاء القنوت من الجامع الأزهر في الليلة الحادية عشرة من شهر رمضان المبارك.

وكان الطالب محمد أحمد حسن، أمّ المصلين بالجامع العريق، في شهر رمضان من العام السابق، وهو أحد أصحاب البصيرة، الدارس بمعهد أبو قير الثانوي الأزهري، والذي نشأ في معاهد الأزهر وتلقى تدريبه في إدارة شؤون القرآن بالأزهر الشريف، حتى توّجت جهوده بالفوز بمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم لعام 2023م.

