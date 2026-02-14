إعلان

هل التأخر في قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر يوجب فدية؟.. المفتي يوضح

كتب : علي شبل

05:59 م 14/02/2026

الدكتور نظير عياد

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم التأخر في قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر، وهل يوجب ذلك فدية، وذلك ردا على سؤال تلقته الإفتاء من سيدة تقول إنها أفطرت أيَّامًا من رمضان بسبب العادة الشهرية، ثم حملت بعد رمضان مباشرة قبل تمكنها من القضاء، ودخل عليها رمضان آخر قبل أن تقضي ما عليها، فهل يجب عليها الفدية مع القضاء؟

وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أنه إذا أفطرت المرأة أيَّامًا من رمضان بسبب العادة الشهرية، ثم حملت بعد رمضان مباشرة قبل تمكنها من القضاء، ودخل عليها رمضان آخر وهي لا تزال على عذرها قبل أن تقضي ما عليها من أيام -فإنه يلزمها شرعًا القضاءُ بعد زوال عذرها والقدرة على الصوم، ولا تجب عليها الفدية.

مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر

وأضاف عياد، في بيان فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، أنه إذا أخَّرَ أحدُ أصحاب الأعذار قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان آخر، فإنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه الفدية، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو أيضًا مذهب الظاهرية؛ لأنَّ من أخَّر القضاء لعذرٍ لا يُعدُّ مفرِّطًا، ولأنَّ تأخير الأداء للعذر جائزٌ، فتأخير القضاء أولى.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

دار الإفتاء المصرية حكم التأخر في قضاء رمضان لعذر العادة الشهرية الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

