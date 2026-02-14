إعلان

الإفتاء: القول بنجاة أبوَي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القول الحق

كتب : علي شبل

01:12 م 14/02/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعد إشعال مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص المنتمين للتيار السلفي، يتحدث فيه عن مصير والدي النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- واعتبارها من أهل النار، حالة من الجدل والغضب في مصر، سارع الأزهر الشريف ودار الإفتاء وعلماؤهما بالرد وتفنيد تلك الشبهة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهله الكرام.

وفي بيان نشرته دار الإفتاء المصرية، أكدت أن القول بنجاة أبوَي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القول الحق الذي استقرت عليه كلمة المذاهب الإسلامية المتبوعة، وهو قول المحققين من علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو الذي انعقدت عليه كلمة علماء الأزهر الشريف عبر العصور، وعليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وشددت الإفتاء على ضرورة اتباع الأدب مع مقام حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قائلة: فلْيتقِ اللهَ أولئك الأدعياء ولْيخشَوا لَعْنَة وإيذاءَ حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم المستوجب لِلَعْنِ فاعله، ولْيعلموا أنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد مِن الأدب مع مقام حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

اقرأ أيضاً:

ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟.. الأزهر للفتوى يوضح

كلمة من ثلاثة أحرف في سورة الليل لخصت الدنيا والآخرة ؟.. يوضحها د. عصام الروبي

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية الأزهر الشريف التيار السلفي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط مادورو في "فخ" الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل جديدة حول العملية الأمريكية
شئون عربية و دولية

سقوط مادورو في "فخ" الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل جديدة حول العملية الأمريكية
لوك مميز.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ملكة جمال لبنان 2025
الموضة

لوك مميز.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ملكة جمال لبنان 2025
منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
زووم

منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
علا الشافعي: وسط البلد حاضرة بمسلسلات رمضان 2026 وباسم سمرة من أهم المفاجآت
مسرح و تليفزيون

علا الشافعي: وسط البلد حاضرة بمسلسلات رمضان 2026 وباسم سمرة من أهم المفاجآت
شبيه هالاند يخطف الأنظار في مانشستر.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

شبيه هالاند يخطف الأنظار في مانشستر.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان