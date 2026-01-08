إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الخميس 8 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

03:01 م 08/01/2026

موعد أذان المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 8 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الخميس 8 يناير، في تمام الساعة 5.11م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 8 يناير 2026:

الفجر 5:21 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.02 م

العصر 2:52 م

المغرب 5.11 م

العشاء 6:34 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

جاء في صحيح مسلم عن الْبَرَاءِ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.

وكذلك حديث: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، بعدما يصلي الغداة عشر مرات، كتب الله عز وجل له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل، فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك، وكن له حجابًا من الشيطان حتى يصبح. أخرجه الخطيب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان المغرب صلاة المغرب مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها
نصائح طبية

4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها
"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها
زووم

"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها
"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب
زووم

"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب
دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
زووم

دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
مسرح و تليفزيون

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية