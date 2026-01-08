إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الخميس 8 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

05:00 ص 08/01/2026

موعد أذان الظهر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 8 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الخميس 8 يناير، في تمام الساعة 12.02 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 8 يناير 2026:

الفجر 5:21 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.02 م

العصر 2:52 م

المغرب 5.11 م

العشاء 6:34 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك الذين لا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين الذين إذا دعوك أجبت وإذا سألوك أعطيت وإذا استغفروك غفرت..

اللهم اجعلنا من الذين إذا ماتوا اشتاقت إليهم الأرض وحنّت إليهم القبور وبكت عليهم السماء وذكرتهم الملائكة في عليين..

اللهم اجعلنا من الذين يُقال لهم يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين..

اللهم اسقنا من يد نبيك وحبيبك محمد صلي الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

