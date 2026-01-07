تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: سهوت في إحدى ركعات الصلاة فلم أسجد إلا سجدة واحدة وكانت الركعة الأولى، ولم أتذكر إلا بعد أن خرجت من الصلاة بالتسليم فقالوا لي: تسجد سجدتي سهو فهل ما قالوه صحيح؟.

أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن النسيان أمر جبلي جبل عليه الإنسان وفطر عليه منذ أول إنسان وجد في الحياة وهو أبونا آدم عليه السلام، قال بشأن ذلك الرحيم الرحمن: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما). وقال رسول الهدى ونبي السلام فيما روت عنه كتب السنة (نسي آدم فنسيت ذريته).

وللنسيان أسباب كثيرة منها: الغفلة وعدم استحضار القلب أثناء أداء العبادة لله العلي الكبير المتعال, ومنها وهو الأهم تسلط الشيطان على الإنسان ليفسد عليه عبادته للرحيم الرحمن ولو كان المصلي من عباد الرحمن حقا ويعبده صدقا ما كان للشيطان عليه من سلطان.

قال تعالى :(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين).

ومن فضل الله على عباده المؤمنين أن رفع عليهم اثم الخطأ والنسيان فلا ذنب يقلقهم ولا معصية تؤرقهم بسبب نسيانهم .

روت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن الصلاة تتكون حقيقتها من أركان وأبعاض وهيئات، ومن الأركان على سبيل المثال: القيام عند قراءة الفاتحة والركوع والسجود، وأما الأبعاض فمنها القنوت في صلاة الفجر عند الجمهور، والتشهد الأوسط الذي يكون بعد الركعتين الأوليين في الصلاة غير الثنائية.

وأما الهيئات فمنها على سبيل المثال: رفع اليدين عند الانتقال من ركن إلى آخر، وأذكار الركوع والسجود وأذكار الجلوس بين السجدتين.

وأوضح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: فإذا كان المتروك من الصلاة من الأبعاض، أو قام إلى الثالثة دون أن يقرأ التشهد الأوسط جبر ذلك بسجدتين سهوا فقط فيما بين الفراغ من قراءة التشهد الأخير وقبل الخروج من الصلاة بالتسليم.

وأضاف: وإذا كان المتروك هيئة من هيئات الصلاة لا يشرع لتركها سجود السهو.

أما إذا كان المتروك سهوا من الصلاة ركنا من أركانها كما هو وارد بالسؤال حينما ترك أخونا سجدة من سجدتي الركعة الأولى ولم يأت بها حتى خرج من الصلاة، فحينئذ وجب عليه أمران:

الأول: أن يأتي بالركعة الأولى من الصلاة وإن كان خرج من الصلاة بالتسليم، يأتي بها بعد أن يدخل فيها بتكبيرة الإحرام لأنها بطلت بترك هذه السجدة منها.

الثاني: بعد أن يأتي بركعة كاملة تكون بديلة عن التي بطلت قبل أن يخرج منها بالتسليم يسجد سجدتي سهو.

وختم الدكتور عطية لاشين: أما ما قيل له من أن يسجد فقط سجدتي سهو دون أن يأتي بالركن المتروك فهذا كلام غير شرعي ولم يقل به أحد من أهل العلم الحقيقيين، وحينئذ على الشخص ألا يتطوع بالإفتاء إلا إذا كان عنده علم مقطوع به وإلا أبطل على الناس عباداتهم وناله ذنب كبير وإثم عظيم.. والله أعلم.

