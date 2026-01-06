إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الثلاثاء 6 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : محمد قادوس

12:10 م 06/01/2026

موعد أذان العصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى "إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً".

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 6 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الثلاثاء 6 يناير، في تمام الساعة 2:51م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.01 م

العصر 2:51 م

المغرب 5.10 م

العشاء 6:32 م

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي، واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور. اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. اللهم انقلنا من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرضا.. اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك.. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان العصر صلاة العصر مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
عقبة حامل اللقب.. طريق منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

عقبة حامل اللقب.. طريق منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا
ما أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة وهل تصح بشخصين فقط؟.. أمين الفتوى يجيب
عبادات

ما أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة وهل تصح بشخصين فقط؟.. أمين الفتوى يجيب
ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة
أخبار مصر

ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة
مسؤول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند
شئون عربية و دولية

مسؤول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)