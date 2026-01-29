إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 29 يناير .. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:28 ص 29/01/2026

مواقيت الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 29 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الخميس 29 يناير ، في تمام الساعة 5:18 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:48 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 29 يناير 2026 م، الموافق 10 من شعـبان 1447 هـ

الفجر 5:18 ص

الشروق 6:47 ص

الظُّهْرِ 12.08 م

العصر 3:08 م

المغرب 5:29 م

العشاء 6:49 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة

اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تدبرنا بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا مما يخيفنا ويلهمنا.

اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك ، اللهم عاملنا بما أنت أهله ، ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة.

اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وكرمك، وارزقنا توفيقك من حيث لا نحتسب وافتح لنا فتحاً مبينًا، ونوّر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسّر غيوبنا، وارزقنا علمًا نافعا، وقلبًا خاشعا، ورزقًا واسعا، وعينًا دامعة، ونفسًا قانعة، وشفاءً من كل داء.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مواقيت الصلاة موعد أذان وصلاة الفجر الهيئة العامة للمساحة أركان الإسلام

