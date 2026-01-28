إعلان

ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

11:19 ص 28/01/2026

سجدة التلاوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سُنَّةٌ مؤكدة في حق القارئ والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، ويشترط له أن يكون الساجد على وضوء.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِر"، ويشترط استقبال القبلة وستر العورة، ومن لم يتمكن من السجود؛ جاز له أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

اقرأ أيضاً:

هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز وضع أظافر طبية بسبب تآكل الأظافر وهل تصح الطهارة معها؟.. أمين الفتوى يجيب

أسامة قابيل يقدّم 5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

سجود التلاوة دار الإفتاء المصرية سجود التلاوة بغير وضوء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
أخبار مصر

أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
بهذه الطريقة.. مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها والأخير يرد: "حبيبة جوزك"
زووم

بهذه الطريقة.. مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها والأخير يرد: "حبيبة جوزك"
قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
نجم الدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فريقه بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

نجم الدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فريقه بدوري الأبطال
القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟
نصائح طبية

القيلولة الذهبية.. كيف تنعش دماغك في 20 دقيقة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون