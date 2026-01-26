كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن إطعام الطعام من أجلِّ القُرَب وأعظم أبواب الخير في الإسلام، ويتضاعف أجره في شهر شعبان الذي يُعد محطة إيمانية مهمة تسبق شهر رمضان المبارك، موضحًا أن هذا العمل يعكس روح الرحمة التي بُعث بها النبي ﷺ، ويُجسد المعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي بين الناس.

وأوضح العالم الأزهري، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إطعام الطعام لا يقتصر على فئة بعينها، بل يشمل الناس جميعًا، مسلمهم وغير مسلمهم، القريب والبعيد، الفقير والغني، لأن الإسلام دعا إلى الإحسان العام، وربط بين العبادة وحسن المعاملة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ:" يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام".

وأشار خليل إلى أن شهر شعبان فرصة عملية لتدريب النفس على البذل والعطاء، وتهذيبها قبل دخول رمضان، خاصة أن الأعمال تُرفع فيه إلى الله عز وجل، فيكون إطعام الطعام سببًا في صفاء القلب، وتطهير النفس من الشح، ونشر المحبة بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن إطعام الطعام لا يُشترط فيه الكثرة أو المبالغة، بل العبرة بالنية الصادقة، فرب لقمة بسيطة تُقدَّم بإخلاص تكون سببًا في رضا الله، مؤكدًا أن من أطعم إنسانًا بنية الخير نال الأجر، سواء كان المحتاج أو الجار أو الضيف أو عابر السبيل.

ودعا الشيخ أحمد خليل إلى إحياء هذا الخلق النبيل في البيوت والمساجد وأماكن العمل، وجعله سلوكًا يوميًا لا موسميًا، مؤكدًا أن المجتمعات القوية تُبنى بالرحمة والتراحم، لا بالكلام وحده، ودعا بأن يرزقنا الله جميعًا صدق النية، وأن يجعلنا من أهل الإحسان وحب الخير للناس كافة.

