إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الإثنين 26يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : محمد قادوس

11:43 ص 26/01/2026

الصلاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-محمد قادوس:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين الموافق 26 يناير.


وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الإثنين 26يناير، في تمام الساعة3:6م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 26يناير:


الفجر 5:19 ص


الشروق 6:48ص

الظُّهْرِ 12:7 م

العصر 3:6م

المغرب 5:27 م

العشاء 6:47م

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي، واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور. اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. اللهم انقلنا من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرضا.. اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك.. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أركان الإسلام دعاء بعد ختم الصلاة مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال
زووم

وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال

"معلول صعبها عليه أوي".. شوبير يكشف المصير الصعب لمحترف الأهلي الجديد
رياضة محلية

"معلول صعبها عليه أوي".. شوبير يكشف المصير الصعب لمحترف الأهلي الجديد
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي له بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي له بمنتصف التعاملات
القاهرة متأخرة.. انتهاء مدة عمل لجان حصر الإيجار القديم خلال أيام
أخبار مصر

القاهرة متأخرة.. انتهاء مدة عمل لجان حصر الإيجار القديم خلال أيام
تصل لـ 13 جنيها.. أسعار وسائل النقل البديلة لترام الرمل في الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

تصل لـ 13 جنيها.. أسعار وسائل النقل البديلة لترام الرمل في الإسكندرية- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين