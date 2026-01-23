موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الجمعة 23 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة 23 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الجمعة 23 يناير، في تمام الساعة 5:19 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:50 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 23 يناير 2026 م

الفجر 5:19 ص

الشروق 6:50 ص

الظُّهْرِ 12.07 م

العصر 3:04 م

المغرب 5:24 م

العشاء 6:45 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة

اللهم اغفر ذنوبنا، وطهِّر قلوبنا وزيِّنها بحلاوة ذِكرك، ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين.

اللهم فرِّج همَّنا واشرح صدورنا وأنزل الراحةَ والسكينة على قلوبنا ووفِّقنا إلى ما يرضيك عنَّا يا ربَّ العالمين.

اللهمَّ يا حيُّ يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك أن تصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين.

اللهم ارزقنا حُبَّ سيدنا محمد ﷺ، وارزقنا حُبَّ مَن يُحبُّ سيدنا محمد ﷺ، وحبِّبنا إلى سيدنا محمد ﷺ، وحبِّبنا إلى مَن يُحبُّ سيدنا محمد ﷺ، ووفِّقنا لاتباع سيدنا محمد ﷺ، وكن لنا وليًّا ونصيرًا بما كنتَ به لأصفياء سيدنا محمد ﷺ، واجعلنا في الدنيا والآخرة تحت لواء سيدنا محمد ﷺ، ولا تحجب عنا وجه سيدنا محمد ﷺ، واختم لنا بالموت على دين سيدنا محمد ﷺ، واسقِنا من حوض سيدنا محمد ﷺ من يد سيدنا محمد ﷺ، وامنحنا دوام زيارة مسجد سيدنا محمد ﷺ، وارزقنا شفاعة سيدنا محمد ﷺ، وهيِّئ قلوبنا للاقتباس من علوم سيدنا محمد ﷺ، وطهِّر بواطننا من الأدناس ببركة اتباع سنة سيدنا محمد ﷺ، واملأ قلوبنا نورًا وحكمةً بالتأسي بسيدنا محمد ﷺ، وعطِّر أرواحنا بنسمات الصلاة على سيدنا محمد ﷺ، اللهم ارزقنا كثرة الصلاة على سيدنا محمد ﷺ، اللهم اشرح صدورنا، ويسِّر أمورنا، واكفِنا ما أهمَّنا، واقضِ حوائجنا بكثرة الصلاة على سيدنا محمد ﷺ، وارزقنا في المنام كلَّ ليلةٍ رؤيةَ سيدنا محمد ﷺ، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.