موعد أذان وصلاة العصر اليوم الخميس 22 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

11:58 ص 22/01/2026

موعد أذان العصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 22 يناير

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الخميس 22 يناير، في تمام الساعة 3:03 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 22 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:50 ص

الظُّهْرِ 12.06 م

العصر 3:03 م

المغرب 5:23 م

العشاء 6:44 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهمَّ يا مقلِّب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على طاعتك، ولا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تَفْتِنَّا في ديننا، واجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومـنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنَّا يا رب العالمين.

اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا، وأتمم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

