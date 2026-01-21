إعلان

ما الفرق بين الهبة والوصية؟.. د. يسري جبر يوضح

كتب : محمد قادوس

12:31 م 21/01/2026

الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي

أوضح الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، الفرق بين الهبة والوصية، قائلًا: "إن الوصية هي إقرار أو وعد فيما يملك على أن ينفذ بعد وفاته، وبالتالي لا بد أن تكون الوصية في الملك، وأن يكون وقت نفاذها بعد مماته، لكن الهبة تكون في الحياة، حيث من الممكن أن يهب الإنسان في حياته أي شيء، وكذلك الصدقة تكون في حياة الإنسان".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "اعرف نبيك" المذاع عبر قناة" الناس": أن من أحكام الوصية ألا تزيد عن الثلث، إن كان قد ترك مالًا كثيرًا، ولو كان المال قليلًا، ففي حال الوصية سيجحف بالورثة، ويكون الحل ألا يوصي، لأن من يوصي هو من له مال كثير، معقبًا: "لو المتوفي تارك 100 ألف جنيه لأربعة أولاد، وترك وصية بترك الثلث، ففي هذه الحالة لا تجوز الوصية، لأن الـ100 ألف جنيه قليلة لا تأتي بسيارة حتى".

الدكتور يسري جبر الفرق بين الهبة والوصية قناة الناس برنامج اعرف نبيك

