10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت يقدمها الأزهر للفتوى
كتب : محمد قادوس
مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية
قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.
وحدد الازهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 10 نصائح للطلاب، وهي:
1- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.
2- حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله ﷺ باستثماره؛ فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالففَرَاغُ». [أخرجه البخاري]
3- ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.
4- رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.
5- اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.
6- مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.
7- لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.
8- اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.
9- خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.
10- ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها في جد ومُثابرة.