قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.

وحدد الازهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 10 نصائح للطلاب، وهي:

1- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

2- حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله ﷺ باستثماره؛ فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالففَرَاغُ». [أخرجه البخاري]

3- ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

4- رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

5- اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

6- مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

7- لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

8- اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.



9- خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

10- ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها في جد ومُثابرة.