إعلان

10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت يقدمها الأزهر للفتوى

كتب : محمد قادوس

11:51 ص 18/01/2026

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.

وحدد الازهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 10 نصائح للطلاب، وهي:

1- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

2- حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله ﷺ باستثماره؛ فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالففَرَاغُ». [أخرجه البخاري]

3- ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

4- رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

5- اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

6- مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

7- لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

8- اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.


9- خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

10- ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها في جد ومُثابرة.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى نصائح للطلاب استثمار الوقت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كندة وعمرو يوسف وأصالة وزوجها.. كابلز النجوم في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"
زووم

كندة وعمرو يوسف وأصالة وزوجها.. كابلز النجوم في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"
لجنة التجارة الداخلية: لا قفزات سعرية حادة في السلع الغذائية قبل رمضان
اقتصاد

لجنة التجارة الداخلية: لا قفزات سعرية حادة في السلع الغذائية قبل رمضان
والدة عروس المنوفية: 'كفتة إيه اللي أكلوها لبنتي ده منعونا ناخد عزالها"
أخبار المحافظات

والدة عروس المنوفية: 'كفتة إيه اللي أكلوها لبنتي ده منعونا ناخد عزالها"
7 مباريات.. ماذا قدم ليفربول في غياب محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

7 مباريات.. ماذا قدم ليفربول في غياب محمد صلاح؟
أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
زووم

أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية