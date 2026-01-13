الشيخ خالد الجندي: بعض الناس تخاف من كاميرات المراقبة أكثر من الله

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإنسان لا يشعر بالخوف إلا عندما يعلم بوجود مراقبة، موضحا إن بعض الناس يخافون من كاميرات المراقبة أكثر من خوفهم من الله، وهو أمر مثير للدهشة.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": بعض الأشخاص إذا اكتشفوا أنه لا توجد كاميرات مراقبة، يشعرون أنهم في مأمن وأن كل شيء مباح أمامهم، يضربون قواعد المرور ويخالفون الأنظمة لأنهم يعلمون أنه لا يوجد من يراقبهم، ولا يلتفتون إلى أن الله سبحانه وتعالى يراقبهم أينما كانوا".

وأوضح أن هؤلاء الناس إذا كانوا يدركون أن الله معهم، لما تجرؤوا على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: "وهو معكم أينما كنتم."

وتابع الجندي في حديثه عن صفة الحلم عند الله، مشيرًا إلى أن الحلم هو أن يكون الإنسان طويل البال على من يخطئ، ولا يسرع في الحكم عليه أو معاقبته.

وقال: "الله سبحانه وتعالى هو الحليم، وغفوره ورحيم، لكنه لم يمد يده بالرحمة على إبليس، رغم أن إبليس هو الآخر عصى الله، لماذا؟ لأن إبليس لم يقبل أمر الله، بل رد عليه وقال: 'لن أسجد'، بينما آدم عليه السلام لم يرد أمر الله بل عصاه بعجز، وعندما تاب وتلقى كلمات من ربه، تاب الله عليه."

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الفارق بين آدم وإبليس يكمن في أن آدم استجاب لله وعجز عن التنفيذ، بينما إبليس رفض الأمر بالكامل، وهو ما جعل الله يغلق باب التوبة أمامه.

اقرأ ايضًا:

التجليات الكبرى في معجزة الإسراء والمعراج.. يكشف عنها عالم أزهري

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

الدكتور أسامة قابيل: عصابات التسول تسرق أموال الفقراء الحقيقيين من الفقراء والمساكين