باحث بالأزهر يوضح لماذا رحلة الإسراء والمعراج لم تكن بالنهار

كتب : محمد قادوس

03:52 م 13/01/2026

ابو اليزيد سلامة

ورد سؤال إلى الدكتور ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، من شخص يقول: لماذا رحلة الإسراء والمعراج لم تكن بالنهار بحيث ان كفار قريش يرونها ويرون النبي وهو على البراق ولكي كل الناس تصدقه بعينيها؟

قال الباحث الشرعي في إجابته، أن الاغرب والاجمل في الرحلة أنها لم تكن بالنهار، وهذا لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-ذهب إلى قومه بآيات رأوها بأعينهم ولم يصدقوها، ولكن طلبوا من النبي ان ينشق القمر نصفين فدعا النبي ففعلًا انشق القمر نصفين بحيث أن كفار قريش رأوه بأعينهم وقالوا سحر محمد أعيننا.

واستشهد سلامة، بقول الله-تعالى-في سورة القمر "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ* وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ".

وأضاف سلامة، عبر فيديو سابق بثه مصراوي، أن الله تعالى أراد في هذا الأمر لو ان كفار قريش رأوا النبي راكبًا على البراق بخطواته السريعة و بانتقاله القوي فكانوا يقولون ايضًا سحر محمد اعيننا، ولكن إرادة الله في ذلك بأن النبي يذهب في الليل بحيث لا يراه أحد، وبحيث انه عندما يقول لهم النبي أنه أسرى به فقال أبو جهل للنبي لو ان أجمعت لك الناس سوف تقول هذا الكلام فقال النبي نعم.

وأوضح الباحث ان أبو جهل ذهب بنفسه يجمع الناس ويأتي بهم إلى النبي لكي يقول لهم النبي أنه أسرى به، وقام النبي بوصف بيت المقدس بابا بابا وجدارًا جدارًا.

ابو اليزيد سلامة الإسراء والمعراج مشيخة الأزهر الشريف

