يوم الفلاح المصري.. كيف نظر الإسلام لدور الفلاح.. وماذا أعد له من الثواب العظيم

08:25 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

دور الفلاح

كتب-محمد قادوس:

قال مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني، أن الإسلام اعتبر زراعة الأرض من تعمير الكون ونفع الخلق وحسن استثمار النعم وجعلها من دلائل الإيجابية والعبودية فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فيفعل".

وأضاف الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: إن عمل الفلاح من الأعمال التي يعم نفعها على الكون والكائنات ويكتب له به أجر الصدقات، حيث قال رسول الله "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان من أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة".

وأوضح المركز، يهون تعب الفلاحة ما يحصله بها المسلم من الأجر للمساهمة في كفاية مجتمعه بتحقيق الأمن الغذائي فيقول رسول الله" ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده".

يوم الفلاح دور الفلاح
