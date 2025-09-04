كتب - علي شبل:

يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والتي تُعد من أهم المناسبات الدينية في الوجدان الإسلامي، حيث تحمل هذه الذكرى في طياتها معاني المحبة والرحمة والاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن أعمال الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كشفت دار الإفتاء المصرية عن جانب من أفضل الأعمال الصالحة إحياء لتلك الذكرى العطرة:

• تلاوة القرآن.

• ذكر الله.

• الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

• إطعام الطعام.

• التصدق.

• التهادي.

• صلة الأرحام.

• مُدارسة السيرة النبوية.

• التوسعة على الأسرة والأقارب.

• قراءة السيرة للأطفال.

• تذكُّر هدي النبي مع أهل بيته.

• الاجتماع على ذكر الله في بيت من بيوت الله.

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

هل السجود في الصلاة للتسبيح فقط ولا يجوز التحدث إلى الله؟.. أمين الفتوى يوضح

5 ردود شرعية على ادعاء بدعية الاحتفال بالمولد النبوي.. يكشف عنها عالم أزهري