هل يدخل الجنة غير المسلمين؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، الداعية الإسلامي، أن مسألة دخول الجنة غير المسلمين مرتبطة بإرادة الله سبحانه وتعالى وعدله ورحمته، مشيرًا إلى أن كل إنسان عليه أن ينشغل بنفسه ويتقرب إلي الله ويظهر رحمة الإسلام في تعاملاته وأخلاقه مع الناس.

وأوضح خليل في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بعض الناس في زماننا الحالي لم تصلهم الدعوة الإسلامية الحقيقية، مثلا في بلاد أجنبية وصلتهم صورة مشوهة عن الإسلام كدين العنف أو التطرف، وليس الإسلام الصحيح الذي يحث على الرحمة والأخلاق والدفاع عن النفس وحماية الأوطان والأعراض.

وأضاف الداعية: في هذه الحالة يُعتبر هؤلاء من أهل الفترة، وربنا-سبحانه وتعالى-قد يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، لأن الدعوة لم تصلهم بالصورة الصحيحة، وهم معذورون.

وأشار خليل إلى أن الإسلام يبيّن أن الإنسان مطالب بالبحث عن الحقائق والسعي لمعرفة الدين الحق، فإذا اجتهد ولم يبلغه الحق الكامل فهو مفوَّض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما في القلوب ويجازي كل إنسان بعدله ورحمته.

كما شدد على أن كل إنسان عليه الاهتمام بنفسه فقط، بالبحث عن الحق وتطوير نفسه والتقرب إلى الله، دون الانشغال بمحاكمات أو أحكام على الآخرين، لأن كل إنسان مسؤول أمام الله عن نفسه فقط.

ودعا: "نسأل الله أن يهدي الجميع، وأن يرزقنا الفهم الصحيح لديننا، وأن يجمعنا جميعًا في جناته برحمته الواسعة".

