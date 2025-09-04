كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أنوار النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت باقية ومشرقة في حياتنا حتى اليوم، وأنها لم تنقطع منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، بل ما زالت تضيء القلوب والعقول.

وأضاف الورداني خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من مظاهر شدة هذا النور أن الأصنام لم تحتمل نوره صلى الله عليه وسلم فانكفأت وانكسرت، كما أن القمر انشق عندما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يستمد من نوره.

وأوضح أمين الفتوى أن الدرس المستفاد من ذلك أن الإنسان قد يحمل في داخله صنمًا يتمثل في الأنا والغرور وعبادة الذات، وهو ما حذّر منه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: "هلك عبد الدينار، هلك عبد الخميصة"، مشددًا على أن أخطر صور الأنا ما نراه في زماننا من اعتداء على دماء الأبرياء من النساء والأطفال، وهو فكر وسني يقوم على الاحتلال والاغتصاب وسفك الدماء.

وأشار، إلى أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم شهد أيضًا تكسّر شرفات إيوان كسرى، وهو رمز لسجن الإنسان داخل وهم الذات وبناء القصور الزائفة حول الأنا، مؤكدًا أن أنوار النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا الخروج من ضيق الأوهام إلى سعة الحقيقة، وأن السعادة الحقيقية لا تكون في الأوهام والخيالات بل في العيش في رحاب الحق والوسع.

وبين أن من مظاهر ميلاده صلى الله عليه وسلم أيضًا انطفاء نار المجوس التي ظلت مشتعلة ألف عام، لتكون إشارة إلى أن نور النبي جاء ليطفئ كل نار، سواء نار الغضب أو نار الانتقام أو نار الشهوات، مبينًا أن الرسالة التي يحملها ميلاده هي رسالة الرحمة للعالمين.

وأكد الورداني، على أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بإطفاء نيران الغضب والانتقام في نفوسنا، والتمسك بالرحمة والسماحة واللين، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرّم النار على كل سهل هين لين".

