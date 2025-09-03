بعد حفظه ثلث القرآن.. نصيحة ورسالة مفتوحة لوائل غنيم من أمين الفتوى

كتب - علي شبل:

بعد إعلان الناشط وائل غنيم توقفه وتوبته عن تناول المخدرات، والتزامه بحفظ سور القرآن الكريم، وإتمامه حفظ 10 أجزاء في فترة 6 أشهر، وجه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة ونصيحة الناشط المعتزل.

عنون أمين الفتوى نصيحته، قائلًا: رسالة مفتوحة لوائل غنيم.. "لا تدخل كهف التَّشدُّد"، مؤكدًا أن التوبة والعودة إلى الله هي انتصارٌ للرُّوح، وتجسيد حي لقوله تعالى: ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ﴾ [الزمر: 53].

وأضاف ربيع، في رسالته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: شجاعتُك Wael Ghonim في إعلان التوبة والبدء في حفظ القرآن الكريم تبعث الأمل في نفوس الآلاف، وتثبت أنَّ باب الله لا يُغلق في وجه تائبٍ أبدًا.

وتابع أمين الفتوى، محذرا إياه من وسوسة الشيطان والوقوع في فخ التطرف، قائلًا: قد عَافَاكَ الله مِن غواية شيطان المعصية، فلا تسمح لشيطان "الغُلُو والتَّشدُّد" أن يجد في قَلْبِك موطئ قدم، فرِحَابُ الإسلام أوسع من أن يختزله فصيل، وأوسع من أن تحتكره جماعة تدَّعي امتلاك الحقيقة المطلقة، ولقد ذُقتَ بنفسِك مرارة التَّطرُّف الفكري مِن قبل، فلا تسمح له أن يعود إليك في ثوب "التَّديُّن" المزيف الذي يُفَرِّق ولا يُجْمِّع، ويُنَفِّر ولا يُبَشِّر.

وأضاف الدكتور هشام ربيع: نصحيتي لكَ في هذا السياق: القرآنُ الذي تحفظه الآن هو أعظم سلاح ضد التِّيه، فاجعله بوصلة ترشدك إلى سماحة الإسلام ويُسْره، أمَّا بوصلة استقاء المعلومات الدينية لكَ فهي "الأزهر الشريف" بمنهجه الوسطي المعتدل، فتَواصَل مع علمائه واستقِ منهم العلم... فلقد جَربتَ بنفسك كيف يمكن للأفكار أن تكون سَامَّة، فلا تسمح لأي تيار مُتشدِّد -مهما لـمع اسمه- أن يُلوِّث توبتَكَ الصادقة بسموم أفكاره.. ثبَّتَك الله على الحق، وشَرَح صدرك بنور كتابه، فـ"الله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده".

وكان وائل غنيم أعلن، عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، توبته وتوقفه عن كافة أنواع المخدرات وقيامه بحفظ أجزاء من القرآن الكريم، وقال في منشوره: "أبشركم بأن الله سبحانه وتعالى قد يسَّر لي حفظ عشرة أجزاء من كتابه الكريم. أسأل الله أن يتم علي نعمة ختم القرآن وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يجزي كل من أعانني في الحفظ والمراجعة وأن يجمعني بأهلي عاجلا غير آجل وأن يتقبل توبتي ويعينني ويعينكم على إصلاح النفس ورد الحقوق والوفاء بالواجبات وقضاء الديون وخدمة الدين والوطن".

وأضاف غنيم:" أطمئنكم والحمد لله أنه قد مضت ستة أشهر على انقطاعي التام عن كل أنواع المخدرات والمكيفات والعقاقير الدوائية باختلاف أنواعها بعد رحلة صعبة استمرت ١٤ عاما من دخول هذا العالم. أسأل الله الثبات والهداية لنفسي ولكل مبتلى".

