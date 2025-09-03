هل رهن الأراضي الزراعية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

كتب - علي شبل:

هل رهن الأراضي الزراعية حلال أم حرام؟.. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح عثمان، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن الرهن في الإسلام جائز وله باب مستقل في الفقه الإسلامي، يُنظم أحكامه وشروطه.

وأوضح «عثمان» أن الرهن يتمثل في أن يُعطي الشخص مالًا لغيره مقابل أن يضع لديه شيئًا معينًا كضمان، كأن يرهن قطعة أرض حتى يتم سداد المبلغ، وإذا لم يسدد المدين المبلغ، فيجوز للدائن بيع الأرض واستيفاء حقه ورد الباقي لصاحبها.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الرهن معمول به في الكثير من المعاملات المعاصرة، حتى مع البنوك، حيث يُرهن العقار أو الأرض مقابل قرض أو تمويل، موضحا أن الخلاف الفقهي يدور حول الانتفاع بالشيء المرهون، فبعض العلماء يجيزونه بشروط، والبعض الآخر يمنعه.

وأكد على أن الرهن جائز شرعًا من حيث الأصل، ولكن بعض التفاصيل العملية قد تختلف من حالة إلى أخرى، ويجب سؤال العلماء عنها بحسب الملابسات الخاصة بكل حالة.

