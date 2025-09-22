كم التاريخ الهجري اليوم في مصر 1447 هـ؟

كتب- محمد قادوس:

يحرص العديد من المواطنين في مصر على متابعة التاريخ الهجري بشكل يومي، خاصةً مع اقتراب المناسبات الدينية والأعياد الإسلامية.

والتاريخ الهجري هو تقويم قمري يعتمد على دورة القمر، ويستخدم في العديد من الثقافات الإسلامية. يبدأ التاريخ الهجري من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة.

ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا، وهي:

1- محرم.

2- صفر.

3- ربيع الأول.

4- ربيع الآخر.

5- جمادى الأولى.

6- جمادى الآخرة.

7- رجب.

8- شعبان.

9- رمضان.

10- شوال.

11- ذو القعدة.

12- ذو الحجة.

علما بأن كل شهر قمري يبدأ مع رؤية الهلال الجديد.

ووفقًا لما أعلنته الجهات المختصة برؤية الأهلة، ومنها دار الإفتاء المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 ميلاديًا، يوافق 30 من شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريًا.

الفرق بين التاريخ الهجري والميلادي

يُذكر أن التاريخ الهجري يُستخدم في العديد من الدول الإسلامية لتحديد المناسبات الدينية، ويعتمد على الدورة القمرية التي تتراوح ما بين 29 إلى 30 يومًا في الشهر، ويختلف عن التقويم الميلادي الذي يعتمد على الدورة الشمسية.

اقرأ أيضاً:

هذه الأمور سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون.. أمين الفتوى يوضح

قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح