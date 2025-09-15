عالم بالأوقاف: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور هشام عبد العزيز، من علماء وزارة الأوقاف، إن خدمة الدين اليوم لا تقتصر على منبر المسجد أو ساحات القتال، بل تبدأ من أن يكون الإنسان صورة مشرقة للإسلام في أخلاقه وعمله ونفعه لمجتمعه، موضحًا أن النية الصالحة تحوّل كل عمل دنيوي إلى عبادة خالصة لله.

وأضاف عبد العزيز، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن خدمة الدين في عصرنا هي أن نظهر محاسن الإسلام وأخلاقه الطيبة، وأن نحول أعمالنا اليومية — كالتعليم والصناعة والزراعة والإنتاج — إلى عبادة إذا صحّت النية، فيكون المزارع الذي يزرع طعامًا يغذي وطنه، والصانع الذي يسهم في الإنتاج، والطبيب الذي يعالج المرضى، كلهم في سبيل الله ما داموا يبتغون وجه الله والرزق الحلال.

وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى رجلاً قويًا نشيطًا، فقال الصحابة: "لو كان هذا في سبيل الله"، فقال النبي: "إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولدين صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله"، مبينًا أن السعي الشريف لكسب الرزق الحلال عبادة عظيمة إذا خلصت النية، أما إن كان رياءً أو تفاخرًا أو كبرًا فهو في سبيل الشيطان.

وأكد عبد العزيز أن طلب الحلال نوع من الجهاد، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب الحلال جهاد"، وأن الله يحب العبد "المعتمل" أو "المحترف"، أي الذي يعمل ويسعى ويكسب بجهده وعرقه، موضحًا أن هذه هي الرجولة الحقيقية التي تقوم على المسؤولية والنفع للغير.

وأوضح أن الرجولة ليست مقصورة على الذكورة، بل هي صفة خلقية تجمع الرجال والنساء على السواء، فهي الشهامة والمروءة والنفع العام.

وبين أن هذه المعاني تجسدت في سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي ضحى بكل رفاهية الدنيا لنصرة دين الله، وكذلك في السيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت سندًا للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، فذكّرته بفضائله وأيدته بثباتها وقوتها وشهامتها.

وأكد أن النفع الحقيقي يبدأ من الأسرة، ومن الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة بين الزوج والزوجة، لينشأ جيل متربي على الأخلاق والفاعلية والنفع للمجتمع، محذرًا من حصر الرجولة في المظهر أو القوة الجسدية فقط، فهي قبل كل شيء مسؤولية وعطاء وصناعة للحياة.

