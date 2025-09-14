كيفية التعامل مع الزوج البخيل؟.. واعظة بالأزهر تجيب

كتب-محمد قادوس:

أكدت حنان عمران، واعظة بالأزهر الشريف، أن البخل من الصفات المذمومة التي نهى عنها الإسلام، لما له من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع.

وقالت الواعظة بالأزهر إن شكوى بعض الزوجات من بخل أزواجهن باتت متكررة، حيث تعاني الزوجة والأبناء من الحرمان رغم توفر المال، وهو ما يترك فجوة عاطفية ونفسية كبيرة داخل البيت.

وأوضحت عمران خلال حلقة ببرنامج "بيوتنا"، المذاع على قناة" الناس": أن الإسلام حث على التوسط في الإنفاق، مستشهدة بقول الله تعالى: "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا"، مشيرة إلى أن الاعتدال هو سمة المسلم السوي.

وأضافت أن التعامل مع الزوج البخيل يبدأ بفهم خلفياته النفسية والتربوية، فقد تكون نشأته سبباً في سلوكه الحالي، مع ضرورة استشارة متخصص نفسي عند الحاجة، وإرسال رسائل طمأنة للزوج بأن الإنفاق يتم في حدود الضروريات.

وأشارت إلى أن الشريعة أجازت للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها بالمعروف عند الحاجة، مستشهدة بحديث النبي ﷺ للسيدة هند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

وخاطبت عمران الأزواج قائلة: "الله أعطاك المال ليكون نعمة وراحة لأهلك، وليس نقمة ومعاناة لهم"، مذكّرة بقول النبي ﷺ: "وأفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله".

وقالت إن البخل يورث آثاراً نفسية سلبية على الأبناء وقد يدفعهم إلى الحقد أو سلوكيات خاطئة، داعية الأزواج إلى التدرّب على التخلص من هذه الصفة وجعل دعاء النبي ﷺ: "اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل" ورداً يومياً، حتى يتحقق لهم الفلاح كما قال الله تعالى: "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".

اقرأ أيضًا:

3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة

أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا