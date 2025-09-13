ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول معنى "الكلالة" في أحكام الميراث.

وقال أمين الفتوى، أن الكلالة تعني أن المتوفى ليس له أب ولا جد، ولا ابن ولا بنت، أي لا يوجد له أصل وارث أو فرع وارث، مستشهدًا بقوله تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة"، حيث وردت الآية مرتين في سورة النساء.

وأضاف عبد السلام، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الكلالة في الميراث لها حالتان: الأولى ميراث الإخوة لأم، حيث يرث الأخ أو الأخت للأم السدس إذا كان منفردًا، وإن كانوا أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي دون تفضيل للذكر على الأنثى، وذلك بشرط عدم وجود أب أو ابن للمتوفى.

وأوضح، أن الحالة الثانية هي ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، حيث ترث الأخت الشقيقة النصف إذا كانت واحدة فقط، ويأخذن الثلثين إذا كن أكثر من واحدة، أما إذا كان الورثة إخوة أشقاء أو لأب ذكورًا وإناثًا معًا، فيرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأشار عبد السلام إلى أن فهم الكلالة يساعد في توزيع الميراث على الوجه الشرعي الصحيح، ويزيل الإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس عند حساب أنصبة الإخوة.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح

ما حكم من يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا" وهل يصح هذا الزواج؟.. المفتي يرد