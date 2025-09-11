خالد الجندي: الصلاة على النبي في القرآن معناها الدعاء له

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة في بعض المواضع بالقرآن الكريم جاءت بمعنى الدعاء، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" أي بدعائك، وكذلك قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِّ عليهم" أي ادعُ لهم.

وأضاف الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن معنى قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا" هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء.

وأوضح أن جميع ألوان الذكر في حقيقتها دعاء، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم". مشددًا على أن العبد مأمور بالالتزام بالدعاء وبالصحبة الصالحة، كما جاء في قوله تعالى: "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي".

وأشار الجندي إلى أن أعظم صحبة في التاريخ هي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن وصف "أصحاب النبي" جاء لملازمتهم له، وأن الأَوْلى وصفهم بأنهم من أتباعه ومريديه وأحبابه.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنته بوفاته، بل تمتد آثارها إلى يوم القيامة من خلال الأفعال والأقوال والاتباع الصادق لسنته، مشيرًا إلى قوله تعالى: "واعلموا أن فيكم رسول الله"، موضحًا أن المعنى باقٍ إلى يوم القيامة من خلال التزام المسلمين بمنهجه وهديه الشريف.

