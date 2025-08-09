أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن النبي-صلى الله عليه وسلم- حذر من الكسب الخبيث، وأمر بالطيب من الكسب، مشيرًا إلى أن كل ما يؤدي للحرام فهو حرام، ولذلك نؤكد أن أموال التيك توك والسوشيال ميديا حرام.

وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام" المذاع عبر قناة"الشمس": أن هذا الأشياء كارثة، وتتسبب في التدمير الأخلاقي والسلوكي بالمجتمع، وعلى الجميع الحذر منها للحفاظ على أولادنا.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص الذي يطلقون على أنفسهم مشايخ يحصلون على أموال كثيرة من وراء هذه المنصات، التي لا نعلم مصدر الأموال الخاص بها يأتي من أين.

وأوضح أستاذ الفقه، أن الأموال التي تأتي لمن يسمون المشايخ وهم ليسوا من الأزهر الشريف تفوق المقبول والمعقول، ويكونون ثروات هائلة، ويدخلون في تجارات رهيبة.

وتابع: أقسم بالله على الهواء أعرف واحد من أتباع هؤلاء يمتلك 70 تاكسي يعملون بشوارع القاهرة، ويمتلك أراضي يقوم ببناء وحدات سكنية عليها.

