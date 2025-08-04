مفتي الجمهورية: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وديني

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إن التصويت في الانتخابات تعد من الأمور التي يجب على المواطنين أدائها والحرص عليها، كونها تحمل نوعا من المشاركة الإيجابية والبناء الإيجابي للوطن.

وأضاف عياد، خلال حواره عبر فضائية" إكسترا نيوز"، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجب ديني وقانوني وأخلاقي ووطني على كل من يحق له التصويت، لذلك يجب الحرص على الإدلاء بالتصويت في الانتخابات والالتزام بها.

وتابع: المشاركة في الانتخابات يبعث للداخل تشير إلى أن الإنسان يحرص على الاقتداء بغيره متى كان فعله إيجابي، أما عن الخارج تعني أننا أمام مرحلة نسعى بها إلى البناء والتشييد.

اقرأ أيضاً:

استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش

الشيخ خالد الجندي: من يُحلل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح

محمد علي يوضح حكم إرضاع الكبير

ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى يجيب