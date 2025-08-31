هل يجوز الصلاة بالمكياج؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال "حبيبة الرحمن" حول حكم الصلاة بالمكياج، أن المكياج في ذاته لا يُبطل الوضوء، ولكنه قد يكون عائقًا يمنع وصول الماء إلى البشرة إذا وُضع قبل الوضوء، وبالتالي يُبطل صحة الوضوء.

وأكد فخر، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الصحيح هو أن تتوضأ المرأة أولًا على بشرة خالية من المكياج، ثم تضعه بعد ذلك، مشيرًا إلى أن وضع المكياج بعد الوضوء لا ينقضه، ويجوز حينها الصلاة به.

وأضاف أنه في حال انتقض الوضوء بعد وضع المكياج، فعليها إزالة المكياج ثم إعادة الوضوء بشكل صحيح، ثم يمكنها وضعه مجددًا والصلاة.

