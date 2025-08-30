واعظة بالأزهر تكشف عن روشتة قرانية لمواجهة ضغوط الحياة

كتب- محمد قادوس:

أكدت أسماء أحمد، الواعظة بالأزهر الشريف،، أن ضغوط الحياة كثيرة، وإذا تركناها تتحكم بنا ستؤلم قلوبنا، مشيرة إلى أن العلاج موجود منذ أكثر من 1400 عام في كتاب الله عز وجل، حيث قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ"، موضحة أن قراءة القرآن ليست فقط ثوابًا عظيمًا، بل راحة وسكينة ورحمة للقلوب.

وأضافت أحمد، خلال حلقة برنامج "رقائق"، المذاع على قناة" الناس": أن قصة الصحابي الجليل أسيد بن حضير خير شاهد على ذلك، حيث كان يقرأ سورة البقرة ذات ليلة، فكانت فرسه تضطرب كلما قرأ، فلما توقف سكنت، ثم رأى في السماء ظلة فيها مصابيح، ولما قصّ الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "تلك الملائكة دنت لتسمع قراءتك"، مبينة أن القرآن يجلب السكينة والرحمة لقلوب المؤمنين.

وأكدت الواعظة بالأزهر، أن القرآن الكريم بمثابة "الطبيب المعالج" للنفس، فهو يرفع الضيق ويجبر الخاطر، تمامًا كما يشعر الإنسان حين يسمع آياته في لحظة حزن أو ضيق.

وقالت: اجعلوا لأنفسكم وردًا ثابتًا من كتاب الله، تحافظون به على سلامة قلوبكم من ضغوط وزخم الحياة.





اقرأ أيضًا:

يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)

له 3 لوحات في الروضة الشريفة.. مفاجأة حول جنسية خطاط المسجد النبوي

أمين الفتوى: عقوق الوالدين مصيبة ودعاء الأم من قلبها على ابنها العاصي مستجاب

أبيع منتجات أون لاين بزيادة 10%.. فهل هذا حلال؟.. علي جمعة يرد