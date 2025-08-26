إعلان

ما حكم تناول السائق مخدرات تعينه على القيادة وتقلل الشعور بالتعب؟.. المفتي يحسم

09:44 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاستعانة على السياقة بالمخدرات، حيث تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم الاستعانة على السياقة بالمخدرات؟ فأنا أعمل سائق شاحنة (تريلا) وأشاهد بعض زملاء المهنة يتعاطون أنواعًا من المخدرات، وعند مناقشتهم وجدتهم يبررون ذلك بأنها تعينهم على القيادة وتقلل الشعور لديهم بالإرهاق نتيجة المواصلة في العمل لمدد كبيرة ولمسافات طويلة، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.

وفي رده، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أنه يجب شرعًا اجتناب المخدرات سواء كان الإنسان يقود مركبة أو لا، ومَن تعاطى شيئًا منها أثناء القيادة فهو أشد إثمًا وأعظم ضررًا وأخطر جُرْمًا.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: وتشدد دار الإفتاء المصرية على السائقين ألا يقود أحدهم مركبته ويُسَيِّرها عبر الطرق إلا وهو في حال إفاقةٍ ونشاطٍ وقدرةٍ ورؤيةٍ ودرايةٍ لكي يراعي قواعد المرور ومعايير الأمان والسلامة المقررة في أنظمة تسيير المركبات ويتقيد بها، ويحدد السرعة المعقولة والمسافات الآمنة بينه وبين الآخرين.

دار الإفتاء المصرية المخدرات نظير عياد مفتي الجمهورية
