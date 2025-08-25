المفتي السابق يوضح حكم معاشرة الزوجة في فترة النفاس؟

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول، ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟ أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي الأسبق، يحرم على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس، ويحرم عليها أن تطاوعه في ذلك.

وأضاف علام، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: إذا كان ذلك قد وقع، فعليهما بالتوبة بالندم، والعزم على عدم العودة، وكثرة الاستغفار، والعمل الصالح، وخاصةً الصدقة.

