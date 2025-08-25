طفل يسأل هو ينفع الواحد يتزوج خمسة.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

ببراءة وعفوية وجراءة طفل يسأل مصراوي" هو ينفع الواحد يتزوج خمسة"؟.. وعرضه على الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي أوضح في رده أن البراءة مع السؤال تجعل المفتي محتارا. لكن حاولت أن أوصل له أن الواحدة كفاية، وأن الخامسة حرام طبعا، وأن في بعض الحالات التي توجد معها أسباب كافية مع إمكانيات وقدرات تتزوج أكثر من واحدة.

وأضاف عمران في رده لمصراوي: أن هذا السؤالٌ عفويٌّ ينم عن فضول طفولي، جعل البعض يبتسمون لهذا المزيج الفريد من البراءة والجرأة. لكن خلف هذا الفضول، تقع مسؤولية الإجابة على سؤالٍ دينيٍّ بأسلوب مبسط يصل إلى عقل الطفل.

وأراد أمين الفتوى أن يوصل للطفل الإجابة بطريقة سلسة، موضحًا أن الزوجة الواحدة كافية، وأن الزواج من خمس نساء حرام شرعًا.

وأكد عمران أن هذا الموقف يثبت لى ولغيري أن الأسئلة الأكثر براءة قد تكون الأكثر عمقًا، وأن التعامل معها يتطلب حكمةً ومرونةً.

اقرأ أيضًا:

يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)

له 3 لوحات في الروضة الشريفة.. مفاجأة حول جنسية خطاط المسجد النبوي

أمين الفتوى: عقوق الوالدين مصيبة ودعاء الأم من قلبها على ابنها العاصي مستجاب

أبيع منتجات أون لاين بزيادة 10%.. فهل هذا حلال؟.. علي جمعة يرد