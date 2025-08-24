خاتم الزواج أم عقد العمل؟.. أمين الفتوى يرد: هذه نصيحتي لكل شابة

كتب - علي شبل:

"خاتم الزواج أم عقد العمل؟"... معركة الأولويات التي تخوضها المرأة بصمت، كانت محور عمل بحثي تَمَّ عمل استبانة مُخصَّصة للطالبات في مصر أثناء السَّنَة الدراسية الأخيرة في الجامعة، شارك فيها أمين الفتوى الدكتور هشام ربيع، وكانت بخصوص: "هل تفضلين الزواج أم العمل"؟

وحول تلك المسألة، أوضح أمين الفتوى أن العينة التي تَمَّ عمل الاستبانة لها فيها مفارقات عجيبة تتعلق بترتيب الأولويات بين بناء الأُسْرَة "الزواج"، وبين الانطلاق في مسيرة مهنية تضمن الاستقلال المادي وتحقيق الطموح الشخصي.

وقال ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: في ظني: أنَّ وضع هذين المسارين في حالة تنافس لم يعد يصف الواقع بدقة، فالمرأة اليوم لم تعد تكتفي بدور واحد، بل تسعى لتحقيق تكامل بين حياتها الأسرية وطموحها المهني.

وأضاف ربيع: فالنجاح -في نظر كثير مِن النساء الشابات- هو نجاح مُركَّب لا يقتصر على تأسيس بيت وعائلة، ولا يُختزل في منصب وظيفي، بل يَكْمُن في قدرتها على خلق توازن ذكي يمنحها الرضا في كلا الجانبين، فالأسرة تمنحها العُمْق والاستقرار، والعمل يمنحها الامتداد والتأثير.

وفي ظني أيضًا- يقول ربيع: لا يوجد إجابة مُعَلَّبة لهذا السؤال، ونصيحتي لكل شابة في نهاية مشوارها الجامعي: لا تبحثي عن إجابة جاهزة لدى الآخرين، بل اصنعي معادلتك الخاصة، ابحثي عن شريك يُؤمِن بطموحك ويدعمك، وفي نفس الوقت اختاري مسارًا مهنيًا مَرِنًا ينسجم مع قيمك ويتيح لكِ أن تكوني زوجة وأُمًّا حاضرة ومُؤثَّرة.

وختم ربيع، موجها نصيحة للفتيات: مستقبلكِ قصة ليست مِن فصلٍ واحد، بل مُتعدِّدة الفصول... وأنتِ مَن يكتبها.

