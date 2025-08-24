كتب-محمد قادوس:

حذر الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء من "الكاش أوت" الحرام، مشيرًا الي أن تطبيقات التقسيط المنتشرة في مصر هي في حقيقتها تمويلٌ استهلاكي مُخَصَّص لشراء السِّلَع والخدمات، وهذا جائز لا حَرَج فيه.

وأضاف ربيع في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك: أن عملية "التسييل" المنتشرة بين مستخدمي هذه التطبيقات -أي: تحويل المبلغ المتاح استخدامه في التطبيق إلى سيولة نقدية قابلة للاستخدام المباشر- هي في حقيقتها مخالفة صريحة لفكرة التمويل.

ولفت إلى أن الرصيد الذي تمنحه هذه الشركات هو تمويلٌ مُخَصَّص للشراء، فإذا قام العميل بالتحايل للحصول عليه نقدًا مقابل سداده بأقساط ذات قيمة أعلى، فإنَّ ذلك يُمَثِّل قرضًا جَرَّ نفعًا للمُقرِض، وهو عين الربا المحرم شرعًا، حيث لا توجد سلعة حقيقية تتوسَّط العقد لتجعله بيعًا.

وأكد أمين الفتوى، على أنَّ بعض هذه التطبيقات تنص صراحة في شروطها وأحكامها على أنَّ رصيد التمويل الاستهلاكي لا يمكن سحبه نقدًا، مما يُؤكِّد أنَّ طبيعة الخدمة هي الشراء الآجل وليست الإقراض المباشر.

وفي عالم المال الرقمي أسهل الطرق ليست دائمًا أَسلمها لدينك ومالك.

