خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإسلام دين متكامل لا يقبل التجزئة أو الانتقاء. وأوضح أن الإنسان يجب أن يقبل جميع أوامر الشريعة الإسلامية ككل دون اختيار ما يناسبه، مشيرًا إلى أن الإسلام يفرض على المسلم أن يتبعه كاملاً أو يتركه كاملاً.

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": الإسلام ليس مجموعة من الأجزاء التي يمكن للإنسان أن يختار منها ما يعجبه ويترك البقية. الشريعة الإسلامية لا تقبل التقسيم، بل هي تكاليف من الله عز وجل يجب على المسلم الالتزام بها جميعًا.

كما أشار الجندي إلى قصة الإمام وهب بن منبه مع أحد الأشخاص الذي سأل عن كفاية "لا إله إلا الله" لدخول الجنة.. وقال الإمام: "نعم، لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان." وأوضح الجندي أن "الأسنان" هنا هي الشروط التي يجب على المسلم أن يتحقق منها ليتمكن من نيل الجنة، وهي سبعة شروط: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، التسليم، الإخلاص، والمحبة.

وأكد الجندي أن العلم هو الشرط الأول الذي يجب أن يسبق قول "لا إله إلا الله"، مستشهداً بآية من القرآن الكريم التي تقول: "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ".

