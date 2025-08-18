كتب - علي شبل:

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الصيام عن المتوفى الذي عليه أيام من رمضان، ومتى تكون الفدية واجبة في هذه الحالة.

في بيان فتواه، أكد ربيع أن الصيام عبادة شخصية لا يجوز أن يصوم أحد عن أحد بعد وفاته، موضحًا أن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأن من مات وعليه صيام ولم يتمكن من قضائه بسبب المرض أو قصر العمر فلا يُحاسب على ذلك.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن الفدية تُخرج في حالة كان المتوفى قد شُفي بعد مرضه، وأتيح له وقت يتمكن فيه من قضاء ما فاته من صيام لكنه لم يفعل، ففي هذه الحالة يصبح الصيام دينًا عليه وتُخرج عنه الفدية من تركته.

وأشار ربيع إلى أن من مات في مرضه مباشرة بعد رمضان فلا شيء عليه، لا صيام ولا فدية، لأن التكليف يسقط عنه بعجزه ووفاته في فترة مرضه.

وأوضح أمين الفتوى أن الأولى لأهل المتوفى أن يشغلوا أنفسهم بأداء الأعمال الصالحة ثم يهبوا ثوابها له، بدلًا من الانشغال بمسألة الصيام عنه، مؤكدًا أن ذلك أنفع للميت وأقرب إلى روح الشريعة.

وختم ربيع، لافتا إلى أن الفدية تخرج سواء أوصى بها الميت أم لم يوصِ، طالما كان قادرًا على القضاء ولم يفعل، أما في حال وفاته أثناء مرضه فلا يلزمه شيء.

