المفتي السابق يوضح حكم وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنا طبيب وأضع يدي للكشف على أماكن العورات المغلظة للمرضى بغرض العلاج، وغالبًا ما أكون على وضوء، فهل ينتقض وضوئي بذلك؟ أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور، شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي السابق، أن انتقاض الوضوء بمسِّ العورة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء.

فجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون انتقاض الوضوء بمسِّ العورةِ.

أما فقهاء الحنفية وأكثر الصحابة والتابعين فيرَوْن عدمَ انتقاضِ الوضوء بمجرَّد مَسِّ العورةِ، سواء مَسَّ نفسَه أو مَسَّ غيرَه، ولكن ينتقض الوضوء عندهم إذا استتبع المسَّ خروجُ شيءٍ من مُبطلاتِ الوضوء.

وأضاف علام، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: يجوز للسائل أن يُقلِّد مذهبَ الحنفية؛ على القاعدة التي تقرَّرت: أنَّ "مَنِ ابتُلِي بشيء من المختلَف فيه فليقلِّد من أجاز".

