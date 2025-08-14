كتب-محمد قادوس:

حذّر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، من مخاطر السرعات الجنونية والإهمال على الطرق، مؤكدًا أن هذه التصرفات تودي بحياة السائق ومن حوله، وقد تُعتبر انتحارًا في ميزان الشرع إذا كان السائق يعلم بخطورتها المؤكدة.

وقال عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي ام سي": إن النبي ﷺ أثنى على الحلم والأناة، ودعا إلى التزام الانضباط، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، موضحًا أن تجاوز السرعات المقررة من 120 إلى 160 أو 180 كم/س يمثل خطرًا محققًا.

وأضاف أن الإسلام حثّ على إزالة الضرر من الطريق، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ عن الرجل الذي أزاح غصن شوك فأدخله الله الجنة، مشيرًا إلى أن ركن السيارات بشكل عشوائي أو صف ثانٍ يعرقل السير ويضاعف المخاطر.

وشدد عبد المعز على أن الوقاية تبدأ بالالتزام بالقوانين المرورية، والنزول مبكرًا لتجنب التهور، داعيًا إلى وقفة جادة مع النفس لحماية الأرواح، خاصة بعد أن فقد الكثيرون أعزّاءهم بسبب الحوادث المؤلمة.

