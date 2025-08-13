كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة متزوجة كزوجة ثانية، تشكو رفض زوجها الإنجاب منها بحجة أن لديه أبناء من الزوجة الأولى، فما حكم الشرع؟

وفي رده، أكد أمين الفتوى أن مسألة الإنجاب ليست قرارًا فرديًا، وإنما قرار مشترك بين الزوجين يجب أن يتم بالتراضي وبدون ضغط من أي طرف.

وأضاف كمال خلال لقائه مع الاعلامية زينب سعدالدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن رفض أحد الزوجين للإنجاب يسبب مشكلة كبيرة للطرف الآخر الذي يرغب فيه، مشيرًا إلى أن الأصل في الفطرة والشريعة هو الإنجاب بإرادة الله تعالى.

وأوضح أن الكلمة في هذه المسألة تميل لصالح الطرف الذي يرغب في الإنجاب، سواء كان الزوج أو الزوجة، لأن هذا الرأي يوافق الطبيعة التي فطر الله الناس عليها، بينما الرفض يخالف الأصل.

ودعا أمين الفتوى الزوجة الثانية إلى التحدث مع زوجها بأسلوب لطيف ومحبب، مع التعبير عن مشاعرها ورغبتها في إنجاب طفل يحمل اسمه ويكون امتدادًا له، مؤكدًا أن الحوار الطيب قد يقرب وجهات النظر ويؤدي إلى اتفاق يرضي الطرفين.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح