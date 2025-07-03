أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التدخين بجميع أنواعه حرام شرعًا، موضحًا أن الحكم الشرعي هنا يأتي تابعًا لما قرره الأطباء، الذين أجمعوا على أن التدخين مضر بالصحة وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأضاف ربيع، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": نقول إنه حرام بناء على كلام الأطباء، ويدخل فيه مش التدخين فقط، بل أي شيء يسبب ضررًا أو أذى للإنسان.

وأوضح أمين الفتوى، بلاش ندخل في المسألة وكأنها عادية، حلال وحرام وكفى، بعض الناس يقول: 'حرام؟ خلاص، أهو إحنا بنشربه وبنحرقه'، وهذا فيه تنمر على الأحكام الشرعية، والتنمر على أحكام الشرع خطر جدًا.

وأشار إلى أن الحكم قد يتغير فقط إذا تغير توصيف الأطباء، قائلًا: "لو الأطباء قالوا قدام مثلًا إن التدخين لا يضر – وهذا مجرد افتراض جدلي – يتغير حكم الشرع بناءً عليه.

وأكد على أن المنظمات الصحية العالمية والأطباء أكدوا بما لا يدع مجالًا للشك ضرر التدخين، مضيفًا: "حتى بيع وشراء السجائر والمتاجرة فيها يدخل تحت هذا الحكم.

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