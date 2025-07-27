الشيخ أحمد خليل: في شدة الحر تذكّروا أدعية سيدنا النبي

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن اشتداد درجات الحرارة في فصل الصيف فرصة للمؤمن كي يتذكر دعاء النبي ﷺ ويتأسى به، لا سيما ما ورد عنه في شدة الحر، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ كان يقول: "اللهم أجرني من حر جهنم"، وهو دعاء رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم.

وأوضح الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن النبي ﷺ ربط بين حر الدنيا وحر الآخرة، ففي الحديث المتفق عليه قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم"، مبينًا أن هذا الربط يُعزز في قلب المسلم خشية الآخرة واستحضار فِتنها، داعيًا الناس إلى الإكثار من الذكر والدعاء في مثل هذه الأوقات.

وأكد أن من جميل ما يُروى عن السلف، أن من قال: "لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم! اللهم أجرني من حر جهنم" أجاره الله منها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأدعية تُحيي القلب، وتربط بين حال المؤمن في الدنيا ومصيره في الآخرة.

ودعا قائلا: "نسأل الله أن يظلّنا تحت ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا برد اليقين، وينجينا من حرّ الدنيا وحرّ الآخرة".

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