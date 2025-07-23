كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تقول في رسالتها: طلقني زوجي ثلاث تطليقات وانتهت العدة من هذا الطلاق ثم تزوجت من زوج اخر وطلقني هذا الآخر قبل ان يدخل بي ويريد الأول أن يتزوجني فهل أحل له؟؟

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن طلاق الزوجة من عدمها ينقسم قسمين:

أولا: الطلاق الرجعى وهو ماكان بعد الدخول بالزوجة وكان للمرة الأولى أو الثانية وكانت العدة باقيه لما تنقض بعد حينئذ شرع للمطلق أن يراجعها بالقول أو بالفعل.

ثانيا: الطلاق البائن وهو ما كان للمرة الثالثة فإذا وصل الطلاق لهذا العدد فلا تحل الزوجة لمطلقها إلا إذا انتهت عدتها من هذا الطلاق ثم تزوجت بعده بآخر زواج رغبة وديمومة وليس زواج تحليل فإذا دخل بها الثانى وأصابها وطلقها طلاقا لادخل للغير فيه وانتهت عدتها من طلاقها من الثانى كان طريق رجوعها إلى الأول ممهدا لا صخر فيه وهذه تسمى البائنة بينونة كبرى.

وبخصوص واقعه السؤال يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: يشترط لك تحل من كان طلاقها بائنا بينونة كبرى حتى ترجع إلى الأول لابد أن تتزوج رجلا آخر زواجا شرعيا بشروطه وأركانه وأن يدخل بها دخولا حقيقيا وينال منها ما ينال الزوج من زوجته فاذا طلقها الثاني بعد ذلك كانت حلالا للأول بعقد ومهر جديدين فإذا اقتصر الأمر على مجرد العقد ثم مات أو طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل للأول للأدلة التالية:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها .

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه سئل عن رجل كان تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجها بعده رجل اخر ثم طلقها قبل أن يدخل بها الأول قال صلى الله عليه وسلم،: ( حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته).

الدليل الثالث: روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة رفاعه القرظى وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني البتة أى ثلاثا وأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبه وأخذت هدبة من جلبابها وخالد ابن سعيد ابن العاص بالباب لم يؤذن له فقال يا ابا بكر الا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله فما زاد الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم عن التبسم ثم قال (كأنك تريدين أن ترجعي الى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك).. والله أعلم

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