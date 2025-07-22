طفل رضع من امرأة.. هل يصير زوجها أبًا لهذا الطفل؟.. محمد علي يوضح

كتب-محمد قادوس:

طفل رضع من امرأة، هل يصير زوجها أبًا لهذا الطفل؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهبِ الأربعةِ، على أنَّ الرضاع يثُبت أبوة زوج المُرْضِع للرضيع، فهو الَّذي تَسَبَّبَ في نزول لبنها الذي رضعه، وعليه يكون جميع أولاد هذا الزوْج إخوة وأخوات للرضيع، يستوي في ذلك أولاده من الزوجة التي أرضعت الرضيع، وأولاده من الزوجة الأخرى التي لم يرضع منها.

وأستشهد الداعية بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: دخل عليَّ أفْلَحَ أخو أبي القعيس، فاستترتُ منه ولم آذن له، فقال أتستتري مني وأنا عمُّك؟ قلتُ: من أين؟ قال: أرضَعَتك امرأة أخي، فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يُرضعني الرجل، فدخل على رسول الله ـ ﷺ ـ فحدَّثه، فقال: “إنه عمُّكِ فليدخل عليك.

ومن أدلتهم أيضًا ما رواه البخاري أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ سُئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلامًا، فهل يتزوجان؟ فقال: لا، اللِّقاح واحد.

وأضاف علي في رده لمصراوي: هذه المسألة من مسائل لبن الفحل، وهو زوج المرضعة، فيحرم به ما يحرم من النسب، وهو اللبن الذي نزل من المرأة بسبب ولادتها من زوجها أو سيدها.

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