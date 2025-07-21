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"الأزهر": عقد دورة استثنائية في التربية الوطنية لطالبات فرع القاهرة

11:47 ص الإثنين 21 يوليه 2025

الجامع الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت جامعة الأزهر، فتح التسجيل في دورة استثنائية في (التربية الوطنية) لطالبات الفرقة الأولى في مختلف كليات فرع القاهرة، السبت المقبل الموافق 26 يوليو الجاري 2025م.

وأوضح العميد محمود فؤاد، مدير إدارة التربية الوطنية بالجامعة، أن هذه الدورة استثنائية وستكون الأخيرة، وتعقد في مدرج كلية التجارة بنات القاهرة.

وأضاف فؤاد أن جامعة الأزهر انتهت من عقد وتنظيم أكثر من 50 دورة تربية وطنية للطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم بهدف رفع الوعي وزيادة الانتماء لدى طالبات الجامعة.

ووجه فؤاد بناته طالبات الفرقة الأولى بمختلف الكليات واللائي لم يؤدين دورة التربية الوطنية بسرعة التسجيل عبر الرابط المرفق:

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