الإفتاء توضح هل يحرم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ذبح الأضحية ليلا في أيام التشريق، وهل يعد ذلك مباحا أم مكروها.

كانت الإفتاء تلقت سؤالًا من شخص يقول: ما حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق؟ حيث اعترض عليَّ بعض الأصدقاء في العام الماضي، وقال لي بأنه لا يصح ذبح الأضحية ليلًا، فهل هذا صحيح أو لا؟

وفي رده، أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، موضحا أن وقت ذبح الأضحية من صلاة عيد يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق -أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة-، والأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه يجوز ذبح الأضحية ليلًا أو نهارًا ولا حرج في ذلك شرعًا.

ولفت فضيلة المفتي إلى أن جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية في قولٍ والشافعية والإمام أحمد في أصح الروايتين وعليها اختيار المتأخرين من الحنابلة- ذهبوا إلى جواز الذبح ليلا مع الكراهة التنزيهية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

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