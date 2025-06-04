المفتي يحسم حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد

كتب - علي شبل:

حسم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد، وهل يجوز ترك الجمعة إذا أدى المصلى صلاة العيد، أم يجب أداؤها جماعة، أم يجوز صلاتها ظهرا.

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ وهل يجوز لمن صلى العيد أن يترخص في ترك الجمعة؟ وكيف يصليها؟، ليجيب فضيلة المفتي، قائلًا: إذا وافق يوم العيد يومَ الجمعة، تقام الجمعة في المساجد عملًا بالأصل، والأكمل والأجزل ثوابًا أن يصلي المكلف صلاة العيد جماعة ثم يصلي صلاة الجمعة، ما لم يكن هناك عذر يمنعه من أداء الصلاتين.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه يجوز للمكلف الترخص في ترك صلاة الجمعة إذا صلى العيد في جماعة ولا حرج عليه ولا ضير، عملًا بمن أجاز ذلك من الفقهاء، ويلزمه حينئذ أن يصليها ظهرًا، وأما من لم يصل العيد في جماعة فلا تسقط عنه صلاة الجمعة بل يبقى مكلفًا بأدائها مع جماعة المصلين.

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