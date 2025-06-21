أستاذ بالأزهر: الإسلام ذوق.. وسلامك يبدأ من سلام الناس منك

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الإسلام دين ذوق وأخلاق راقية، وأحد أعظم معانيه التي يجب أن نتمثلها في حياتنا اليومية هي أن نبدأ بأنفسنا إن أردنا السلامة من الآخرين.

وأضاف نبوي خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": بكرة في حاجة لازم نفتكرها كويس جدًا: إذا أردت السلامة من غيرك، فاطلبها في سلامة غيرك منك، يعني إنت عايز الناس تسيبك في حالك؟ سيبهم في حالهم، عايز الناس ما تأذيش؟ خليك إنت الأول ما بتأذيش.

وأشار إلى أن احترام الخصوصية وعدم التدخل في شؤون الآخرين من المبادئ الأساسية التي تُظهر رقي الدين الإسلامي، مؤكدًا: "عايز الناس ما تدخلش في حياتك؟ ببساطة خليك إنت كمان ما بتدخلش في حياة حد.. عايز تعيش بسلام؟ خلّي الناس في أمان منك.

وتابع نبوي: سيدنا النبي ﷺ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية تانية: المسلم من سلم الناس، يعني كل الناس، مش بس المسلمين، من لسانه ويده.

وأكد أن الإسلام لا يرضى بأي نوع من الأذى، لا قولًا ولا فعلًا، ولا حتى بالتطفل على حياة الآخرين، داعيًا الجميع إلى أن يجعلوا شعارهم: "ابدأ بنفسك، واجعل الناس في سلام منك، تجد الدنيا كلها في سلام معك.

اقرأ أيضًا:

هل امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج حقه الشرعي يبيح له اغتصابها؟.. علي جمعة يرد

فيديو- علي جمعة يوضح حكم إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية

تحصين قرآني يكفيك من كل شيء.. ينصح به عالم بالأزهر